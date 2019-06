Art, solo il 21% degli spostamenti con i mezzi pubblici nel 2017

In Italia nel 2017 gli spostamenti delle persone con utilizzo dell'auto privata sono stati il 57% dei casi (20,7 milioni). E solo nel 21% dei casi (7,6 milioni) sono stati utilizzati servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, via strada e via ferrovia.

Questi alcuni dati illustrati dal presidente dell'Art, Andrea Camanzi, nella sua relazione annuale. Inoltre, nel periodo 2015-2017 si è registrato un "forte incremento" e pari all' 8,6% (7 milioni) negli spostamenti a piedi e in bicicletta.