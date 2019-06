Colonnine ricarica,sindaco Londra vuole moltiplicarle per 10

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato un piano che prevede un massiccio incremento dei punti di ricarica per veicoli elettrici nell'ambito della Capitale britannica. In previsione di 330mila fra auto e furgoni elettrici che dovrebbero circolare a Londra nel 2025, Khan vuole passare da 2.300 a 33.700 punti di ricarica rapida e da 4.100 a 47.500 colonnine convenzionali, nell'ambito di un concreto contributo al piano #LetLondonBreathe (lasciamo che Londra respiri). ''Per rendere questa visione una realtà - ha dichiarato Khan - dobbiamo assicurare che tutti i londinesi abbiano accesso all'infrastruttura essenziale necessaria per gestire e mantenere un veicolo elettrico. Si tratta di un'operazione massiccia e può essere raggiunta solo se il settore pubblico e privato si uniranno per fornire il futuro elettrico di Londra''. (ANSA).