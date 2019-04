Irex, consumi anno eco-mobilità 4-10 TWh al 2030

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Il potenziale impatto della mobilità elettrica, sebbene ancora poco diffusa in Italia, potrebbe essere rilevante sul funzionamento dell'intero sistema, nonostante l'incidenza sui consumi sarà limitata. Si ipotizzano al 2030 consumi annuali per la ricarica tra 4 e 10 Terawattora (TWh)". Così il nuovo Rapporto annuale Irex 'Il sistema elettrico italiano e le rinnovabili. Mercato, decarbonizzazione, infrastrutture', messo a punto da Althesys, presentato oggi a Roma nella sede del Gse (Gestore servizi energetici). "Le politiche per la decarbonizzazione puntano sull'elettrificazione dei consumi con la diffusione di nuove tecnologie - viene spiegato - l'auto elettrica e le pompe di calore sono due elementi che potrebbero favorire un maggiore utilizzo del vettore elettrico". Per le pompe di calore "una crescita al 2030 fino a quattro milioni di nuove pompe di calore comporterebbe un aumento della domanda di 11 TWh".





