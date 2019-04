Da Amsterdam a Sydney, 95mila km in auto elettrica

Tre anni per coprire oltre 95.000 chilometri al volante di un'auto elettrica in nome della lotta al cambiamento climatico: il lungo viaggio di Wiebe Wakker, iniziato il 15 marzo del 2016 ad Amsterdam, è finito a Sydney.



Wakker, riporta la Bbc online, ha trascorso ben 1.119 giorni alla guida, attraversando 33 Paesi e "senza soldi", affidandosi alla generosità del pubblico per i suoi pasti, l'alloggio e le centinaia di ricariche delle batterie della sua Volkswagen.



Obiettivo: dimostrare la capacità e l'affidabilità delle auto elettriche per promuovere questo tipo di energia come mezzo per combattere il cambiamento climatico. Wakker ha documentato il suo viaggio, aiutato anche da numerosi sponsor, sul sito plugmeinproject.com.