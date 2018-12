Smog:allerta Arancio,stop a 220 mila diesel Euro 4 in Veneto

(ANSA) - PADOVA, 7 DIC - Sono circa 220 mila i veicoli diesel Euro 4 che non potranno circolare in Veneto nel week end, a Padova, Venezia e Vicenza, a causa del superamento dei limiti di Pm10 nell'aria. In base all'accordo per migliorare l'aria del bacino padano, infatti, l'Arpav ha fatto scattare l'allerta 'Arancio' in queste tre città e a Rovigo, dove però lo scorso 10 ottobre il Comune ha ritirato l'ordinanza anti-smog e dunque le restrizioni al traffico non verranno inasprite. Giovedì 6 le centraline dell'Arpav che rilevano le concentrazioni di Pm10 hanno registrato 6 giorni consecutivi di sforamento a Vicenza, 5 a Venezia e Padova e 4 a Rovigo. Nelle tre città che si sono adeguate all'accordo del bacino padano, dunque, le limitazioni in vigore dalle 8.30 alle 18.30 verranno estese alle auto diesel Euro 4 da venerdì 7 a lunedì 10 dicembre. L'estensione del blocco riguarderà circa 73 mila veicoli a Padova, 65 mila a Venezia e 85 mila a Vicenza.





