Primo ok dalla Camera per libera circolazione hoverboard

E' passato alla Camera in Commissione bilancio un emendamento alla legge di bilancio, sostenuto da Legambiente, che apre alla micro-mobilità elettrica nelle città.



Con l'emendamento viene autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di piccoli veicoli a propulsione elettrica, come segway, hoverboard e monopattini. Lo rende noto Legambiente con un comunicato.



"Questi mezzi leggeri e a emissioni zero sono un pezzo della mobilità del futuro - commenta il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini - di cui, però, ad oggi il Codice della strada vieta assurdamente la circolazione nelle strade delle nostre città. Sono mezzi sempre più economici, che si possono facilmente caricare su un treno o un autobus, per consentire di integrare la parte di percorso fatta con i mezzi pubblici. Dopo l'accordo bipartisan riscontrato da questo emendamento, fatto proprio dal PD e accolto dalla maggioranza, ci auguriamo ora che il suo iter proceda senza intoppi".