Due milioni d'italiani vanno al lavoro in moto o in bici

ROMA - Sono quasi due milioni gli italiani che si recano al lavoro in bici o in moto. Negli ultimi anni il numero delle persone che utilizza mezzi a due ruote per recarsi in ufficio è in aumento. È quanto emerge da un'elaborazione del Centro Studi Continental sulla base di dati Istat che si riferiscono alle modalità di spostamento degli italiani nel 2017.



Nel dettaglio, gli italiani che si recano abitualmente al lavoro in moto sono 922mila mentre quelli che si recano abitualmente al lavoro in bici sono 897mila. La fascia di età in cui sono maggiormente concentrati gli utenti professionali di moto, scooter e bici è quella tra i 45 e i 54 anni. A livello di inquadramento lavorativo la maggior parte di questi utenti sono direttivi, quadri o impiegati. Geograficamente la maggior parte di questi utenti si concentra nel Nord Italia.