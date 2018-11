Bulgaria, tasse più alte sulle auto più vecchie

La Bulgaria introdurrà dal prossimo anno una nuova formula per calcolare le tasse sui veicoli con una massa massima fino a 3,5 tonnellate. La misura, ha spiegato Radio Bulgaria, mira a collegare le tasse da pagare al livello di inquinamento prodotto dalle auto, prevedendo "l'introduzione di due componenti, una relativa alla potenza del motore del veicolo e all'anno di produzione e l'altra, ecologica, che riguarda la categoria del veicolo".



Secondo Radio Bulgaria, non è possibile calcolare con precisione l'aumento delle tasse, poiché la somma sarà determinata dai consigli municipali responsabili, ma non sarà superiore al 30%. Le misure dovrebbero entrare in vigore a partire dal gennaio 2019.