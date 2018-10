Parigi, dopo flop Autolib' arriva il car-sharing di Renault

(ANSA) - PARIGI, 10 OTT - Timido avvio di un nuovo servizio di veicoli in 'free floating' a Parigi dopo il fiasco di Autolib'. Da questa mattina, Renault ha avviato 'Moov'in.Paris', un nuovo servizio in collaborazione con l'autonoleggio Ada composto da 100 auto elettriche Zoé tra Parigi e il vicino comune di Clichy, nel dipartimento di Hauts-de-Seine. A fine ottobre, la flotta dovrebbe salire a 200 Zoé e 20 mini-veicoli Twizy. Obiettivo è giungere a 500 entro fine anno. A inizio luglio, Renault aveva fatto sapere di ambire agli oltre 2.000 veicoli in servizio car-sharing tra Parigi e l'Ile-de-France il prossimo anno. Dal 31 luglio scorso, la flotta di Autolib'- il servizio parigino di car-sharing elettrico, lanciato nel 2011 da Vincent Bolloré - ha definitivamente staccato la spina. A quasi sette anni dalla loro introduzione, le 4.000 vetturette elettriche grigie - disegnate e realizzate in collaborazione con Pininfarina e la torinese Cecomp -sono progressivamente scomparse dal paesaggio urbano". Tra le cause dell'insuccesso di Autolib' vengono citate le ingenti spese per la manutenzione delle auto, delle stazioni di ricarica e il non raggiungimento del business plan legato agli scarsi noleggi. Tra l'altro, malgrado il nome, Autolib' non era affatto 'libero': oltre all'abbonamento fisso imponeva di riportare l'auto nelle piazzole riservate, incomparabile in termini di praticità con il sistema 'flottante' diffuso da tempo in altre metropoli europee e che consente di lasciarla ovunque.



La crisi del car-sharing targato Bolloré è andata quasi di pari passo con quella di un altro simbolo della mobilità sostenibile parigina, le bici in libero servizio Velib'. (ANSA).