Andare in bici per città migliori, torna premio per i Comuni

Andare in bici per migliorare la vita delle città. Arriva lo spot che invita i sindaci a partecipare alla seconda edizione del premio 'Urban award', ideato da 'Viagginbici.com', promosso da Anci, Fondazione Iseni Y Nervi, Acea, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente. Il tema del video per il lancio di questa edizione è 'L'Italia pedala'.



Lo spot (https://youtu.be/yJ3MFenP9BY) - viene spiegato - "mostra in modo molto evocativo e emozionale il passaggio dalla realtà urbana attuale, congestionata da traffico e smog a una ideale, in cui essere liberi di muoversi in città e di respirare. E racconta il beneficio che ne deriverebbe"; alla fine, "una pedalata collettiva, in una realtà urbana pulita e nuova, conduce all'appello conclusivo rivolto a tutti i sindaci italiani".



"Urban award - osserva Ludovica Casellati, ideatrice del premio e direttore del magazine 'viagginbici.com' - nasce proprio dall'esigenza di innescare una gara virtuosa tra città su progetti di mobilità sostenibile, che possano concretamente portare i cittadini a preferire altri mezzi, lasciando l'automobile a casa".



Obiettivo di 'Urban award' è far conoscere le soluzioni che i Comuni stanno programmando o realizzando per consentire ai cittadini di incrementare l'utilizzo di biciclette e trasporti integrati per i propri spostamenti. Il tutto per favorire la mobilità sostenibile in grado di diminuire l'impatto ambientale generato dai veicoli privati.



Il premio prenderà in considerazione i progetti appena approvati o già operativi delle amministrazioni pubbliche. La candidatura dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2018.



La premiazione è prevista il 24 ottobre 2018 a Rimini, in occasione della trentacinquesima Assemblea nazionale Anci.