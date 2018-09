Virgin, a ottobre il primo volo commerciale con biocarburante

ROMA - Virgin Atlantic fa un nuovo passo in avanti verso un trasporto aereo più sostenibile. La compagnia ha annunciato che il mese prossimo opererà il primo volo commerciale alimentato da biocarburanti. Il combustibile sostenibile, ricavato dai gas di scarico delle acciaierie, farà decollare un Boeing 747 nella rotta da Orlando (Florida) a Londra.



Richard Branson, proprietario della compagnia aerea, nei giorni scorsi ha evidenziato in un post che il volo è frutto della partnership con la società LanzaTech. Le due aziende collaborano infatti dal 2011 sul processo tecnologico necessario a raccogliere i gas di scarico industriali delle acciaierie e a trasformarli in etanolo, evitando che finiscano in atmosfera.



Nel 2016 era stata annunciata la produzione dei primi 5mila litri di biocarburante, in grado di ridurre fino al 70% le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali.



"Il potenziale futuro di questa tecnologia è enorme", ha scritto Branson. "LanzaTech stima che il suo procedimento potrebbe essere adattato al 65% delle acciaierie del mondo, per produrre circa un quinto di tutto il carburante utilizzato ogni anno nell'aviazione, a un prezzo commercialmente praticabile".