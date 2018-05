Aumento incidenti ciclisti mentre calano incidenti stradali

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Dal 2011 al 2016 in Italia gli incidenti stradali che coinvolgono biciclette sono passati dal 5.167 a 5.191, con un aumento dello 0,5%. Nel periodo di tempo preso in considerazione il numero di incidenti stradali, in generale, è diminuito del 14,5%. Lo rivela una ricerca del Centro Studi Continental (il produttore di pneumatici), basata su dati Istat.



Nel periodo considerato, si legge nello studio, "l'uso della bicicletta è cresciuto anche tra i cosiddetti commuters, cioè coloro che utilizzano diversi mezzi di trasporto per compiere un tragitto (classico esempio è il casa - lavoro)".



Il numero di biciclette coinvolte in un incidente stradale dal 2011 al 2016 è sempre oscillato intorno alle 17.500 / 18.000 unità all'anno, senza dimostrare progressi sensibili. Gli incidenti a veicoli isolati nel 2016 erano il 35,4% sul totale, mentre gli incidenti tra veicoli erano il 64,6%.



Nel comparto degli incidenti tra veicoli i più frequenti sono gli incidenti con autovetture (43,4%), seguiti da quelli con un'altra bicicletta (6,8%) e dagli incidenti con motocicli (4,4%). Tra gli incidenti a veicoli isolati invece, la tipologia più frequente è la caduta dal veicolo (10,4%), seguita dalla fuoriuscita dalla carreggiata (10,1%) e dall'investimento di un pedone (6,6%).



"Cogliamo l'occasione del Giro d'Italia, di cui Continental è partner - sottolinea Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia - per lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza dei ciclisti. A chi va in bici va garantita la massima sicurezza e riconosciuto il merito di limitare la produzione di sostanze inquinanti". (ANSA).