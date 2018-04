Appello da Ikea a Nestlé a Ue per tagli 24% emissioni camion

(ANSA) - BRUXELLES, 18 APR - L'Ue deve fissare l'obiettivo di riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli pesanti al 24% entro il 2025 rispetto ai livelli del 2019. E' quanto chiedono in una lettera al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker i 'big' della grande distribuzione, da Nestlé a Ikea, da Carrefour a Unilever, per un totale di 34 firmatari insieme ad Alstom e diverse associazioni di trasportatori (Olanda, Spagna, Ungheria, Portogallo e Belgio).



L'esecutivo comunitario intende infatti presentare una proposta, attesa verso il 16 maggio, per aggiornare gli standard di efficienza nei consumi dei mezzi pesanti. Le aziende e le istituzioni firmatarie chiedono anche target minimi obbligatori di vendita di camion a emissioni zero. Si tratta di "una coalizione senza precedenti - che comprende marchi globali, piccole medie imprese, e rappresentanti dei trasportatori - e non può essere ignorata dai legislatori", commenta Stef Cornelis, responsabile dell'area mezzi pesanti per la ong Transport & Environment.