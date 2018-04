Piste ciclabili, 50 milioni a tasso zero da Credito sportivo

ROMA - Cinquanta milioni di euro di finanziamenti a tasso zero per realizzare piste ciclabili nei Comuni italiani. Li ha stanziati il Credito Sportivo con il progetto "Comuni in pista - #sullabuonastrada", in collaborazione con Anci e Federciclismo.



Il progetto prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro a tasso zero per realizzazioni e miglioramenti delle piste ciclabili e di strutture per la mobilità ciclistica. L'importo massimo per ogni singola operazione è di 3 milioni, che raddoppia a 6 milioni di euro se il beneficiario è un'Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia. Oltre questi limiti, i mutui saranno concessi a tassi agevolati.



La durata massima del mutuo è di 15 anni. La domanda dovrà essere presentata dal 15 marzo al 2 luglio 2018.