Sindaco Londra, 80% spostamenti sarà 'green' nel 2041

ROMA - Londra è intenzionata a diventare sempre più verde. Presentando la Strategia sui trasporti, il sindaco Sadiq Khan ha riaffermato l'intenzione di portare all'80% del totale gli spostamenti cittadini fatti a piedi, in bici o sui mezzi pubblici entro il 2041. Entro il 2020 il centro città sarà a emissioni zero, e procedendo per gradi l'area 'green' si estenderà fino a racchiudere l'intera capitale.



Khan ha promesso "investimenti record" su tram e treni metropolitani, oltre a piste ciclabili, bus e taxi. Tutti i taxi saranno a zero emissioni nel 2033, mentre gli autobus raggiungeranno questo traguardo entro il 2037.



"Con il nostro focus senza precedenti su aree pedonali, ciclabili e mezzi pubblici puliti, la nostra ambiziosa Strategia sui trasporti può agire da motore decisivo per nuove case e posti di lavoro, ma anche migliorare la qualità della vita di tutte le persone che vivono a Londra", ha dichiarato Khan.