Prosegue nel 2018 il trend del calo emissioni CO2 da auto

ROMA - A gennaio le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono calate di quasi 80.000 tonnellate rispetto allo stesso mese del 2017. Questo calo - che emerge da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del ministero dello Sviluppo Economico - corrisponde a una diminuzione percentuale dell'1,1%. A calare principalmente sono state le emissioni derivate dall'uso di benzina (-51.072 tonnellate, pari al 2,9% in meno).



Le emissioni da gasolio sono diminuite di 28.143 tonnellate, che corrispondono ad un calo percentuale dello 0,5%. Dopo il ribasso registrato nell'intero 2017, quindi, anche il 2018 si apre all'insegna della diminuzione delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione.