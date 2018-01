Rete Tesla in Italia a 200 colonnine di ricarica

ROMA - La rete di ricarica di tipo veloce per auto elettriche, allestita da Tesla per gli utilizzatori dei veicoli del suo brand, ha raggiunto in Italia l'importante traguardo delle 200 colonnine. I punti Supercharger, che in soli 30 minuti permettono di rifornire al 50% le batterie delle vetture del Costruttore di Palo Alto, sono distribuiti in 27 stazioni di servizio italiane, situate principalmente presso le autostrade. Questi si aggiungono alle prese sistemate nelle 500 strutture aderenti al programma Destination Charging: si tratta principalmente di hotel e ristoranti di differenti località del Paese che, in collaborazione con Tesla, hanno allestito delle aree per ricaricare i veicoli dei propri ospiti e quelli dei possessori di macchine del brand americano, di passaggio nelle vicinanze.



Quota 200 Superchargers è stata raggiunta grazie alla nuovo punto di Piacenza, dotato di 8 colonnine rapide, posizionato in una località strategica per chi percorre la tratta Milano-Roma.