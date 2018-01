Mobilità: in Norvegia è 'eco' oltre 50% auto vendute in 2017

ROMA - La Norvegia fa progressi sul fronte della mobilità sostenibile. Grazie a incentivi e agevolazioni fiscali, le auto elettriche o ibride hanno rappresentato oltre la metà delle nuova auto vendute nel 2017.



Nel dettaglio, i dati ufficiali indicano che le vendite di auto a emissioni zero - soprattutto modelli completamente elettrici più alcuni a idrogeno - hanno raggiunto un quinto del totale (20,9%). A queste si aggiungono i veicoli ibridi, pari al 31,3% di cui il 18,4% ibridi plug -in.



I dati mettono il Paese scandinavo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo prefissato per il 2025, anno in cui tutte le nuove auto commercializzate dovranno essere a emissioni zero.