Nel mondo circolano più di 2 milioni di auto elettriche

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Nel mondo circolano attualmente più di 2 milioni di veicoli elettrici, grazie al boom che c'è stato nel 2016, anno in cui sono state immatricolate oltre 750mila unità con questa tipologia di propulsione (erano state 547.220 nel 2015) e che, secondo i media specializzati, è proseguito anche nel corso del 2107. E' quanto risulta da un recente rapporto dell'International Energy Agency (IEA) che sottolinea come, nonostante la forte crescita (+60%), al momento i veicoli elettrici(EV) costituiscano solo lo 0,2% del parco circolante mondiale e, quindi, abbiano un limitatissimo impatto sulla riduzione del gas serra che, secondo lo studio Intergovernmental Panel on Climate Change, sono generati globalmente per il 14% dai mezzi di trasporto. A livello di mercati, la Cina ha sorpassato nel 2016 gli Stati Uniti, raggiungendo una diffusione di EV dell'1,5% sul parco complessivo, mentre in Usa la quota è dell'1,13%.