Furgoni EV Poste tedesche viaggiano con batterie Bmw i3

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - StreetScooter, il veicolo commerciale 100% elettrico per la consegna di corrispondenza e pacchi che le Poste tedesche hanno deciso di fabbricarsi direttamente, interrompendo una lunga tradizione di forniture da parte dell'industria automobilistica, viaggerà nelle città della Germania e in futuro anche della Svizzera grazie alle batterie high tech Bmw, le stesse che vengono installate nella i3. Si tratta di accumulatori agli ioni di litio composti da 8 moduli con 12 celle ciascuno con una capacità di 33 kWh, tale da garantire un'autonomia di 80 km. Si tratta di una soluzione 'plug and play', pronta cioè per essere installata a bordo dello StreetScooter, che Bmw fornisce al costruttore in parallelo ad altri produttori.



Il veicolo ideato dalle Poste tedesche in collaborazione con la RWTH Aachen University, e con il supporto tecnico di Bosch, sta incontrando un grande successo come dimostra il programma produttivo - raddoppiato rispetto alla fase iniziale - passando da 10mila a 20mila unità all'anno.