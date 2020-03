PA: on line sito del progetto per svolta sostenibile

Rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione nel cambiamento sostenibile. E' l'obiettivo del progetto Creiamo Pa "Competenze e Reti per l'Integrazione e per il Miglioramento delle Organizzazioni della Pa" - realizzato dal Ministero dell'Ambiente e cofinanziato con fondi comunitari nell'ambito del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - attraverso un sito on line che funge da "centrale operativa" di oltre mille iniziative pianificate in tutta Italia per questo obiettivo. "Nove Linee di intervento tematiche, due a carattere trasversale, più di 1.000 iniziative pianificate, di cui 150 già realizzate; 45 enti coinvolti, oltre 4.200 partecipanti, risorse complessive di 40,5 milioni di euro (40.499.940 euro) da settembre 2017 a giugno 2023 sono i numeri del progetto che offre percorsi integrati per rafforzare le competenze tecniche e le capacità operative delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali, e di altri enti e soggetti con competenze ambientali, quali Autorità ambientali, Autorità di distretto ed Enti Parco" fa sapere l'ufficio stampa del progetto.



"La strategia di intervento - prosegue la nota - si sviluppa attraverso un mix di metodi e strumenti differenti e favorendo la diffusione di buone pratiche quali patrimonio comune per migliorare le capacità di gestione di complessi processi di programmazione, progettazione e implementazione di Piani, interventi e opere di carattere ambientale".



Il portale è articolato in sei voci di menù che consentono di conoscere e approfondire gli obiettivi del Progetto e le attività delle nove Linee di intervento in cui è strutturato: dagli "Acquisti verdi" all' "Economia circolare", dalla "Qualità dell'aria" ai "Cambiamenti climatici", dalle "Risorse idriche" alla "Mobilità sostenibile", dall'"Agenda 2030" alla "Strategia per la salvaguardia dell'ambiente marino" fino alle "Valutazioni ambientali e di incidenza".(ANSA).