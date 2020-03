Coronavirus: slittano termini scadenze del settore ambiente

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nel decreto legge "Cura Italia" approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, e che prevede una serie di misure economiche a sostegno del Paese in seguito all'emergenza Covid 19, ci sono anche alcune misure che riguardano il settore ambientale e di gestione dei rifiuti. Lo rileva il ministero dell'Ambiente indicando che "è prevista la proroga dell'iscrizione annuale all'albo dei gestori e altre scadenze amministrative come i Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale)".



"Stiamo già provvedendo, con una circolare ministeriale, a dettagliare le informazioni per la categoria - dice il ministro Sergio Costa - Faremo di tutto per essere al fianco dei lavoratori e delle imprese del settore, che in questi giorni stanno compiendo un lavoro straordinario di pubblica utilità, e ringrazio tutti per la loro professionalità e abnegazione".