Coronavirus: caso al Ministero dell'Ambiente, chiude 3 giorni

Da mercoledì 18 marzo per 3 giorni tutto l'edificio del ministero dell'Ambiente sarà chiuso per una sanificazione dopo che un collaboratore esterno di una direzione generale è risultato positivo al Covid19. Lo rende noto il ministero spiegando che il piano dove operava il collaboratore è stato immediatamente isolato e adottate le misure precauzionali.

"Il personale proseguirà a lavorare in lavoro agile e il ministro Sergio Costa si sposterà a lavorare presso la sede di Ispra così da svolgere i fondamentali compiti istituzionali".

Seguendo le indicazioni della Funzione Pubblica, già da una settimana sono state attivate oltre 140 postazioni di smart working e ulteriori postazioni di lavoro agile semplificato in modo da consentire ai dipendenti del ministero di lavorare efficacemente da casa tutelando la loro salute e assicurando la continuità dell'azione amministrativa.