Costa a giornalisti e editori: firmiamo patto green

Un patto green per l'informazione ambientale. E' l'invito lanciato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa al termine del forum sul giornalismo ambientale al quale hanno partecipato direttori di testata ed editori, che si è svolto questa mattina a Roma, promosso dal Ministero dell'ambiente, Enea, Ispra e Federazione dei media ambientali.



"Oggi lanciamo un patto green per l'informazione ambientale, insieme a giornalisti, direttori ed editori - ha detto Costa - L'invito che faccio a tutti è di costruire un percorso comune, fatto di idee e proposte concrete, per dare la massima visibilità ai temi ambientali, dai cambiamenti climatici all'inquinamento urbano, alla sostenibilità e quindi alle occasioni di lavoro green e alle soluzioni che l'economia verde e la scienza già ci mettono a disposizione." "Propongo un vero e proprio patto, concreto, da mettere a punto e firmare in occasione del prossimo Festival del giornalismo ambientale che si svolgerà a giugno", ha concluso.