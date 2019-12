Clima, Green Deal importante anche fuori dalla Ue

"Il Green Deal non è solo un progetto per voi europei, ma è qualcosa di importante anche per il futuro degli altri Paesi". Lo ha detto il direttore generale della Fao Qu Dongyu, dopo aver avuto a Bruxelles uno scambio di vedute sulle foreste come risorsa per un futuro sostenibile con i ministri dell'Agricoltura Ue e tre commissari (Wojciechowski per l'Agricoltura, Urpilainen per la Cooperazione e Sinkevicius per l'Ambiente).

Se la sfida dell'alimentazione è oggi quella "di produrre meglio, tutelando l'ambiente, migliorando i consumi e la nutrizione - ha detto Qu Dongyu - voi europei avete dei vantaggi su tutti questi fronti. Siete già sviluppati, avete l'esperienza e ora avete il green deal, che non è solo vostro, ma è un progetto per il futuro di molti altri Paesi del pianeta. Ecco perché - ha concluso - ho voluto essere qui oggi".