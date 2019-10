Xylella: Ue, rischia di causare danni per oltre 5mld

(ANSA) - BRUXELLES, 11 OTT - Se si propagasse in Europa, la Xylella fastidiosa, il batterio responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia, potrebbe portare danni alle produzioni da oltre 5 miliardi di euro, mettendo a rischio quasi 300mila posti di lavoro nell'Ue. E' quanto emerge dalla lista degli organismi nocivi prioritari dell'Ue, curata dal Centro comune di ricerca (Ccr) della Commissione europea e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e pubblicata oggi.