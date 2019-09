Roberto Morassut (Pd) è il nuovo sottosegretario all'Ambiente

ROMA - Roberto Morassut, 56 anni, romano, sposato, due figli, è stato nominato sottosegretario all'Ambiente. I temi ambientali sono da sempre la sua sfera di azione, con particolare attenzione al territorio e alle periferie. Dal 2018 far parte della commissione Ambiente della Camera ed è vicepresidente della commissione di inchiesta sul degrado delle periferie. Inizia da giovanissimo ad occuparsi di politica e nel 1995 è nominato dal sindaco di Roma Francesco Rutelli vicepresidente del Comitato Olimpico per Roma 2004. Nel 1997 è eletto consigliere comunale di Roma fino a diventare, con il sindaco Walter Veltroni, assessore all'Urbanistica e a Roma Capitale. Da assessore guida l'approvazione in Consiglio comunale del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Nel 2016 si candida alle primarie del PD per Sindaco di Roma, venendo appoggiato in prevalenza dalla minoranza Dem e si piazza secondo dopo Roberto Giachetti. Per il ministero dell'Ambiente, dunque, un solo sottosegretario: Morassut subentra a Salvatore Micillo del M5s e a Vannia Gava della Lega.