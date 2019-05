Accordo di lavoro fra Carabinieri e Commissione Ecomafie

ROMA - Scambio di informazioni, collaborazione operativa nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, organizzazione di attività formative. Sono questi gli obiettivi principali del protocollo d'intesa tra la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e l'Arma dei carabinieri. Il protocollo, primo nel suo genere in questa legislatura, è stato sottoscritto giovedì dal presidente della Commissione Stefano Vignaroli e dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri presso palazzo San Macuto.



Il protocollo faciliterà la cooperazione tra la Commissione Ecomafie e l'Arma dei Carabinieri su diversi fronti. In primo luogo, nel documento le due parti si impegnano per un fruttuoso scambio di informazioni concernenti le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti.



Grazie al protocollo, le parti potranno anche collaborare per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria: nello specifico la Commissione, quando ritenga necessario esercitare i poteri dell'Autorità giudiziaria, potrà richiedere il supporto di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria all'Arma dei Carabinieri, che a sua volta si impegna a garantire l'eventuale collaborazione, con particolare riferimento al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.



Inoltre nel protocollo la Commissione e l'Arma dei Carabinieri si impegnano a segnalare le reciproche iniziative formative organizzate nelle materie di interesse comune, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di best practice, la condivisione delle lezioni apprese, l'organizzazione di stage formativi.