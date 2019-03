Siglato accordo di collaborazione Commissione Ecomafie-Snpa

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Scambio di informazioni e collaborazione per una migliore tutela dell'ambiente. Sono questi gli obiettivi del protocollo firmato oggi dal presidente della Commissione bicamerale ecomafie, Stefano Vignaroli, e dal presidente del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (Snpa), Stefano Laporta.



In particolare, Commissione e Snpa si sono impegnati a trasmettersi vicendevolmente relazioni di interesse e, a richiesta, altri atti e documenti pubblici. Inoltre, Snpa garantirà l'accesso ai dati ambientali della rete Sinanet alla Commissione e trasmetterà a quest'ultima le segnalazioni di fenomeni illeciti ambientali ricevute, non costituenti notizie di reato.



La Commissione potrà anche richiedere, per i suoi compiti di indagine attribuitile dalla Costituzione, la disponibilità di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria operante nell'ambito del Sistema e la disponibilità dei servizi forniti ai laboratori Snpa che si occupano di analisi ambientali. Da parte sua la Commissione segnalerà al consiglio Snpa le iniziative formative organizzate, a cui potranno partecipare come docenti soggetti che lavorano nel Sistema delle agenzie.



Per rendere operativo il protocollo, Commissione e Snpa hanno formato un tavolo tecnico, che definirà tutti gli aspetti pratici entro 60 giorni. (ANSA).





