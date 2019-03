Costa, con Norvegia sinergie per i nostri mari

"Italia e Norvegia sono Paesi amici e sulle tutele ambientali: vogliamo costruire un rapporto sinergico, quello dell'inquinamento dei mari dalla plastica e dal marine litter è un problema globale per il quale bisogna lavorare insieme". E' quanto si legge in una nota del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che questa mattina ha incontrato l'omologo norvegese, Ola Elvestuen.



In Norvegia, ricorda il comunicato del Ministero, già da anni hanno spinto con forza sulla mobilità elettrica: attualmente il 42% delle auto vendute è elettrico, ha spiegato il ministro norvegese, e godono di numerosi incentivi. Inoltre, per i trasporti marittimi si punta sull'idrogeno.



"Noi abbiamo illustrato - ha spiegato Costa - gli obiettivi del Paese Italia e assicurato che stiamo procedendo nella loro stessa direzione, step by step. Italia e Norvegia lavoreranno insieme per una strategia globale contro il marine litter. Tutti i mari stanno vivendo gli stessi problemi, dal Mediterraneo ai mari del Nord", ha concluso il ministro.



Il ministro Elvestuen ha poi ufficialmente invitato l'Italia a partecipare alla conferenza sugli oceani, che si terrà a Oslo a fine ottobre. (ANSA).