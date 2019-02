Conte lancia piano 'Proteggi Italia' contro il dissesto del territorio

Al via il piano 'Proteggi Italia', presentato dal premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Abbiamo lanciato il piano 'proteggi Italia' - ha detto Conte - è il più grande piano contro il dissesto del territorio mai fatto: i suoi pilastri sono emergenza, prevenzione, rafforzamento della governance". "L'Italia è un Paese fragile, serve una terapia del territorio per proteggerlo e metterlo in sicurezza", ha aggiunto.

"Norme confuse - ha evidenziato - hanno ritardato gli interventi sul territorio. Ora dobbiamo semplificare e spendere meglio". "E' un piano integrato che coinvolge vari ministeri e vari dipartimenti. Nel segno della concretezza, abbiamo stanziato quasi 11 mld nel triennio 2019-2021. Soldi certi, realmente stanziati", ha aggiunto.

"Solo nel 2019 mettiamo a disposizione 3 miliardi di opere concretamente e immediatamente cantierabili" contro il dissesto idrogeologico. "Entro fine aprile, da parte delle competenti amministrazioni saranno sottoposti alla cabina Strategia Italia e al Cipe i progetti urgenti e immediatamente cantierabili. I piani saranno il risultato della collaborazione e delle proposte degli enti locali interessati", sottolinea il premier.



"Nell'ambito del piano 'proteggi Italia' c'è anche un elemento supplementare: per rendere più corposo il sistema serve cambiare le norme. Nei prossimi giorni presenteremo un ddl chiamato 'cantiere ambiente', perchè vogliamo aprire i cantieri più belli, nel rispetto dell'ambiente" ha detto poi il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, a fianco del premier Giuseppe Conte.



Sul dissesto idrogeologico "urge un cambio di passo, a me piace parlare di terapia del territorio": in passato sono state adottate "politiche frammentarie" e invece "dobbiamo proteggere i cittadini, intervenire subito e non agire solo sull'emergenza" ha detto ancora Conte. Il piano su cui punta il governo "riguarda tutte le regioni, dal nord al sud, e regge su 4 pilastri: emergenza, prevenzione, manutenzione semplificazione e rafforzamento governance", spiega il premier. "L'Italia è un paese fragile" e "prevenire è la priorità questo governo. Questo è lo strumento con cui agiamo. Perché come ha detto il presidente Mattarella non c'è sviluppo economico senza tutela dell'ambiente e del territorio".