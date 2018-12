Ambiente: terzo sciopero Sogesid, lavoratori ricevuti al Mise

Terzo sciopero in tre mesi per i lavoratori della Sogesid, che questa mattina si sono ritrovati davanti al Ministero dello Sviluppo economico, per ribadire le preoccupazioni già manifestate nelle due giornate precedenti di sciopero, che li avevi visti riuniti in centinaia davanti al Ministero dell'Ambiente. Questa mattina, spiega una nota, una delegazione dei lavoratori è stata ricevuta dal Consigliere del Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, Francesco Vanin, che si occupa in particolare delle crisi aziendali.



Vanin ha accettato la proposta avanzata dai lavoratori dell'apertura urgente di un tavolo interministeriale con il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, per avere garanzie sul futuro lavorativo degli oltre 500 lavoratori della Sogesid, nonché intervenire sulle procedure concorsuali a garanzia dell'esperienza maturata in questi anni dai lavoratori.



La protesta odierna è stata guidata dal sindacato Clap, camere del lavoro autonomo e precario.(ANSA).