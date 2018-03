Clima, Helsinki verso il sogno 'zero emissioni' entro 2035

BRUXELLES - Diventa sempre più concreta la trasformazione di Helsinki in una città "a zero emissioni di carbonio". Dopo l'annuncio del settembre scorso, con il quale ha accelerato di 15 anni sulla scadenza del 2050, ora la capitale finlandese ha presentato il piano d'azione per la sua rivoluzione "carbon neutral".



Il documento, elaborato da un gruppo di esperti, in collaborazione con le organizzazioni civiche, contiene 143 azioni concrete per arrivare entro il 2035 a tagliare dell'80% le emissioni generate sul territorio e compensare le rimanenti.



Il piano prevede di abbassare di un quinto i consumi dei riscaldamenti delle abitazioni grazie all'ammodernamento degli impianti nei vecchi edifici e a regole più stringenti per la costruzione di nuovi, nonché a produrre un sesto dell'elettricità cittadina attraverso i pannelli fotovoltaici di abitazioni ed edifici pubblici.



Azioni dettagliate sono poi previste per la mobilità urbana (-69% di emissioni promuovendo l'uso di modalità sostenibili) e, attraverso un piano separato, per rendere più 'verde' la produzione di energia della municipalizzata Helen (dal 10% di oggi al 70% di rinnovabili entro il 2035). Il piano dovrà ora essere approvato dal Consiglio comunale.