Smog: Sala, la domenica a piedi nel suo piccolo ha aiutato

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il blocco del traffico che si è tenuto ieri in città "nelle premesse non voleva essere qualcosa di risolutivo, però ha aiutato nel suo piccolo". Lo ha spiegato a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Fondazione Scuole Civiche interpellato dai cronisti che gli hanno chiesto un bilancio della giornata di ieri. "Io penso che sia andato bene ma sono un po' di parte. Detto questo ho visto anche tanta gente molto contenta, ho visto che i dati Arpa sull'inquinamento sono positivi - ha aggiunto - . È uno dei tanti elementi su cui bisogna lavorare, è inutile dire se lo ripeteremo o no, dipenderà da quali saranno le condizioni". "Però il giudizio che dò di questa domenica è ampiamente positivo - ha concluso - Di lamentele non ne ho viste così tante".