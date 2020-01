Smog: Sala, su ambiente no divisioni ma combattere insieme

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con un post sulla sua pagina Facebook è tornato a parlare del tema ambientale e della decisione, criticata da più parti, di bloccare il traffico in città domenica. "Se c'è una questione sulla quale non dovremmo dividerci ma combattere insieme, certamente è quella relativa all'ambiente - ha scritto -. Milano è una splendida città, che è però 'naturalmente' più inquinata a causa della sua collocazione geografica. Stiamo parlando di un problema che si è creato in 100 anni e che non si risolve in 100 giorni". Secondo Sala, da questo si esce con due principi: "Ognuno deve fare la sua parte, serve una visione di lungo termine, ma anche il procedere passo per passo. Sto cercando di fare questo.



Lavoro sul lungo termine e, quando serve, come per esempio dichiarando fuorilegge, a partire da ottobre 2023, le caldaie a gasolio, prendo decisioni coraggiose perché chi si assume la responsabilità di governare una città deve fare anche questo". Il blocco del traffico di domenica "non sarà risolutivo ma aiuterà, in particolare sarà di utilità per i nostri bambini, che respirano all'altezza degli scarichi delle auto. E cerchiamo di non vedere questa limitazione solo in negativo, ma trasformiamola in una opportunità godendoci una giornata diversa!", ha continuato. Infine Sala ha scritto come trascorrerà lui la domenica a piedi: "Andrò con la mia compagna e i suoi ragazzi al Cimitero Monumentale per una visita guidata, spero che tanti milanesi sfruttino questa giornata per godersi senza frenesia la bellezza di una città che piace sempre di più". (ANSA).