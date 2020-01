Con il car pooling aziendale -832 tonnellate di CO2 nel 2019

ROMA - La mobilità sostenibile e condivisa nel 2019 ha registrato numeri da record, con oltre 832 tonnellate di CO2 non emesse e 1,2 milioni di euro risparmiati, quasi raddoppiando i dati del 2018, quando si parlava di 650mila euro. A rivelarlo è il Rapporto annuale sulla Mobilità Sostenibile Aziendale di Jojob, il principale servizio in Italia che offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità grazie alla certificazione di viaggi casa-lavoro fatti in carpooling, in bici, a piedi o con le navette aziendali. Un'auto con 2,38 persone per un tragitto di 29 chilometri è il viaggio medio percorso dai carpooler che ogni giorno scelgono di condividere l'auto per andare a lavoro. In questo modo, spiega una nota di Jojob, ciascun utente arriva a risparmiare in media 1.966,20 euro ogni anno, considerando che il costo medio per chi viaggia da solo sarebbe di 2.613 euro (calcolato su tabella Aci 0,20 euro al chilometro).



Le aziende che scelgono le soluzioni di mobilità proposte da Jojob sono passate a 3.000 (+50% rispetto al 2018), di cui 260 grandi aziende (+44% rispetto al 2018), che oltre al servizio di carpooling aziendale stanno promuovendo gli spostamenti a piedi, in bici o con le navette aziendali.