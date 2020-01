Smog: Torino, torna il blocco fino agli Euro 5

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - Torna, a Torino, il blocco del traffico fino agli euro 5 diesel immatricolati prima del 2013.



Il provvedimento, reso noto dalla Città, sarà in vigore almeno fino a lunedì prossimo. Era già stato adottato, per la prima volta, ieri, ma sospeso oggi per lo sciopero del trasporto pubblico. Si applicano così le misure previste dal 'semaforo rosso' quando la concentrazione di micropolveri per almeno 10 giorni consecutivi supera i 50 microgrammi al metro cubo.



I veicoli diesel fino a Euro 5 non potranno circolare tutti i giorni dalle 8 alle 19. (ANSA).