Austria: Camera dei deputati vieta l'uso del glifosato

(ANSA) - BERLINO, 03 LUG - La Camera dei deputati austriaca ha votato a favore del divieto totale del discusso diserbante usato in agricoltura, il glifosato. In una seduta prima della pausa estiva, la Camera ha approvato la proposta del Spoe, il partito socialista austriaco, con il sostegno dei voti del Fpoe, il partito di destra guidato da Norbert Hofer. La fase di transizione in Austria permette la creazione di maggioranze variabili e questo "è un segno della vivacità della democrazia", ha commentato la cancelliera austriaca Brigitte Bierlein.



Greenpace ha definito la pronuncia "un successo storico". Dopo il voto ora la palla torna alla Commissione europea che ha tre mesi per approvare o respingere la decisione. Intanto dalla Germania arrivano le prime reazioni critiche del gruppo Bayer-Monsanto. Il gruppo della chimica ha dichiarato che "la decisione del Nationalrat contraddice numerose ricerche scientifiche"(ANSA).