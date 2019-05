Ex Ilva: Costa, situazione ancora critica a Taranto

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "La situazione a Taranto è ancora critica; è necessario continuare con il lavoro di vigilanza dell'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Arpa Puglia e l'Istituto superiore di sanità, e insieme con la Regione, la provincia e la città in contatto attraverso il Prefetto. La situazione non è risolta ma è stato intrapreso un cammino serio". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in audizione in commissione Ambiente alla Camera sulle iniziative dedicate all'impatto ambientale e alle emissioni dello stabilimento ex Ilva di Taranto.



"Allo stato attuale - ha ricordato Costa - il gestore rispetta la limitazione a non oltre 6 milioni di tonnellate di produzione di acciaio all'anno; una limitazione significativa per quanto riguarda l'aspetto economico. E questo fino al completamento del Piano di riqualificazione ambientale".





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: