Dal 2020 Bosch raggiungerà neutralità CO2 nelle sue 400 sedi

(ANSA) - RENNINGEN (GERMANIA), 9 MAG - Prima grande azienda industriale a raggiungere questo ambizioso obiettivo in poco più di un anno, già dal prossimo anno Bosch raggiungerà la neutralità climatica nelle sue oltre 400 sedi in tutto il mondo.



Le strutture di progettazione, produzione e amministrazione avranno una impronta di CO2 pari a zero utilizzando nel breve termine più energia verde e compensando con crediti green e programmi ambientali specifici le inevitabili emissioni. Le grandi aziende come Bosch possono contribuire in modo significativo al raggiungimento della neutralità climatica globale. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'industria manifatturiera è responsabile di circa il 32% delle emissioni globali di anidride carbonica. Allo stato dei fatti, Bosch genera circa 3,3 milioni di tonnellate di carbonio ogni anno. Dal 2007, l'azienda ha già ridotto le emissioni di carbonio di circa il 35%.





