A Bologna stop alle auto inquinanti in Ztl dal 2020

( Mini-rivoluzione per la zona a traffico limitato di Bologna dall'inizio del prossimo anno. Il Comune ha in programma una radicale modifica dei requisiti di accesso all'area, che copre gran parte del centro storico. Non conterà più solo ed esclusivamente il criterio di residenza (com'è oggi), ma anche l'impatto inquinante delle vetture.



Dunque, stop alla Ztl rinominata 'ambientale' per i veicoli Euro 0 (diesel, benzina, Gpl, metano) dal gennaio 2020, e poi progressivamente per gli Euro 1 fino a Euro 5 diesel dal 2021 al 2025. Per compensare i provvedimenti, che non riguarderanno le famiglie con Isee inferiori ai 14mila euro, sono previsti voucher fino a 1.000 euro di incentivo per l'uso del trasporto pubblico. In totale le auto alle quali sarà revocato il contrassegno dal prossimo anno sono 2.078, 1.118 quelle nel 2021 (Euro 1), 568 nel 2022 (Euro 2), 1.937 nel 2023 (Euro 3), 3.794 nel 2024 (Euro 4) e 4.886 nel 2025 (Euro 5).



A tutti i titolari sarà inviata una comunicazione personale con i dettagli dell'operazione, che riguarda non solo i contrassegni dei residenti, ma anche Pa (i posti auto, come i garage in centro), Ip (interesse pubblico), M (medici) e accompagnamento scolastico. Esclusi, invece, i contrassegni handicap. Lo stop sarà valido solo per le ore in cui la Ztl è in funzione (quindi dalle 7 alle 20), escluse le aree speciali 'chiuse' 24 ore su 24 come piazza San Francesco e zona ateneo. I bonus di mobilità sostenibile saranno assegnati di diritto ai cittadini colpiti dalla revoca: avranno durata annuale e saranno attivabili, a seconda dell'utente, per i servizi di bus, car sharing o bike sharing. Si autofinanzieranno con i proventi della sosta residenziale a pagamento e saranno di 500 euro per le famiglie che perderanno uno dei contrassegni 'Residenti' o 'Pa', 700 euro per chi perderà l'unico contrassegno 'R' o 'Pa' e di 1.000 se ne verranno persi due. Infine, le modifiche alla sosta. Dal 2020 i contrassegni per chi abita in centro storico saranno limitati a uno per nucleo familiare, mentre per la seconda auto si potrà acquistare un pass per 120 euro l'anno. Dalla terza, già a pagamento oggi, non cambierà nulla. Fuori dal centro, invece, il limite sarà portato a due auto per nucleo familiare, oltre servirà il permesso da 120 euro l'anno.



Il Comune di Bologna ha aderito al 'Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia' (Covenant of Mayors for Climate and Energy). La firma a Genova, dove era presente l'assessore all'Ambiente, Valentina Orioli, insieme agli amministratori di altre città italiane come Torino, Genova, Milano, e di importanti città europee come Strasburgo e Tirana. Il via libera arriva dopo l'approvazione in consiglio comunale della delibera che impegna gli enti locali aderenti a livello europeo a ridurre del 40% delle emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra entro il 2030. Un'asticella ancora più in alto rispetto all'obiettivo del precedente Patto dei sindaci, lanciato dalla Commissione Europea, cui Bologna ha aderito nel 2008, che prevedeva una riduzione del 20% entro il 2020.



Tra le azioni principali previste dal Patto dei sindaci, la redazione di un inventario delle emissioni con una valutazione dei rischi indotti dal cambiamento climatico e l'introduzione di un piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima entro due anni dalla firma, con l'impegno di presentare ogni due anni una relazione sull'avanzamento del Piano, per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.