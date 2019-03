Agenzia Ue ambiente promuove l'Area C di Milano

BRUXELLES - Non solo ha ridotto del 30% il traffico nel centro città, ma ha prodotto un "significativo incremento dell'utilizzo delle biciclette", con il numero di utenti attivi del servizio pubblico di bike sharing passati da 21.800 nel 2012 a 53.900 nel 2016. Si tratta del pedaggio nell'Area C di Milano, promosso dall'Agenzia europea dell'ambiente in un rapporto sulla situazione dello smog e delle misure per ridurlo in dieci città europee (oltre al capoluogo lombardo ci sono capitali come Berlino, Parigi, Madrid, Vienna e Praga).



Lo studio tira le somme di un progetto pilota cominciato nel 2012 con la partecipazione di 12 centri urbani europei, per la condivisione di buone pratiche su come ridurre lo smog. Il rapporto conferma che fino al 2016 Milano ha sempre superato i limiti Ue per No2 e Pm10, ma registra il miglioramento nelle strategie antismog, come gli interventi su riscaldamento domestico e traffico a Milano e in Lombardia, e nelle metodologie per misurarne l'impatto.