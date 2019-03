Ex Ilva: commissario, al 2021 completati i principali interventi

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Entro il 2021 saranno completati i principali interventi previsti dal Piano ambientale dell'Ilva.



Così il commissario straordinario del gruppo Enrico Laghi in audizione in commissione Ambiente alla Camera. La stima degli investimenti ambientali - è stato spiegato - è pari a circa due miliardi di euro: 600 milioni per gli impianti dell'area a caldo; 500 milioni per la copertura dei parchi e la chiusura dei nastri e fabbricati; 300 milioni per la gestione e il trattamento delle acque, dei rifiuti e delle discariche; 400 per altri interventi, la sicurezza e l'ambiente; 200 milioni per ulteriori fondi.



Laghi ha anche annunciato, sulla copertura del parco minerale e del parco fossile prevista dal Piano ambientale del grande siderurgico tarantino, che "a maggio dovrà essere completato il 50% dell'attività; in particolare la parte limitrofa al quartiere Tamburi". "Non riscontriamo a oggi ritardi", ha aggiunto. La data di scadenza per il completamento è stata anticipata a dicembre 2019 (era al 2021).