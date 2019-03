Wwf, contro inquinamento da plastica urge Trattato globale

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Cento milioni di tonnellate di plastica all'anno vengono disperse in natura mentre il solo bando del monouso sottrarrebbe il 40% di questi rifiuti. Lo afferma il Wwf che ha diffuso il rapporto internazionale "Responsabilità e rendicontazione, le chiavi per risolvere l'inquinamento da plastica".



L'associazione ambientalista chiede con urgenza un "trattato globale vincolante" per fermare l'inquinamento marino da plastica a meno di una settimana dall'Assemblea delle Nazioni Unite sull'Ambiente (Unea-4) che si svolgerà a Nairobi dall'11 al 15 marzo. Per appoggiare questa richiesta il Wwf ha anche lanciato una petizione a livello mondiale a cui hanno risposto oltre 250.000 cittadini.



Domani, in un incontro con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, "chiederemo che l'Italia sia leader in Europa e nel Mediterraneo per sostenere" la procedura per il Trattato globale vincolante sull'inquinamento marino da plastica, annuncia il presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi.



La quantità di plastica prodotta ogni anno nel mondo è di 396 milioni tonnellate e circa 100 milioni di tonnellate (su un totale di 310 milioni di tonnellate di rifiuti) vengono disperse "per colpa della scorretta gestione della filiera della plastica (dalla produzione, al consumo, al riciclo, allo smaltimento)" rileva il Wwf osservando che "entro il 2030, con un approccio più sistemico lungo tutto il ciclo di vita della plastica, si potrebbero ridurre del 57% i rifiuti plastici (pari a 188 milioni di tonnellate di plastica in meno). Il bando della plastica monouso (quella che vive meno di un anno) può ridurre la domanda di plastica del 40% - assicura il Wwf - Questo, unito ad una crescita di plastica riciclata, potrebbe abbattere della metà la produzione di plastica vergine. Inoltre, migliorare la gestione dei rifiuti e incrementare il riutilizzo creerebbe un'economia della plastica priva di forme di inquinamento capace di creare oltre 1 milione di posti di lavoro nella filiera del riciclo e rilavorazione". (ANSA).





