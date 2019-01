Smog: peggiora aria, Torino ferma anche i diesel Euro 5

(ANSA) - TORINO, 7 GEN - Torino ferma anche le auto diesel Euro 5, quelle immatricolate prima del 2013. Non potranno circolare da domani, così come le auto Euro 1 a benzina, a causa del peggioramento della qualità dell'aria. Le misure antismog saranno in vigore fino a giovedì 10 gennaio dalle ore 8 alle 19 per le auto e, per i veicoli per il trasporto merci, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.



A far scattare il 'semaforo rosso' previsto dall'accordo di Bacino padano stipulato dalle Regioni del Nord e dalle maggiori città della Pianura Padana è stato il superamento, per dieci giorni consecutivi, dei 50 microgrammi al metro cubo delle polveri sottili presenti nell'aria. "Tale soglia viene indicata dall'Unione europea - ricorda l'amministrazione comunale - come limite oltre il quale possono verificarsi effetti negativi sulla salute delle persone". Euro 5 diesel ed Euro 1 benzina si aggiungono alle limitazioni già in vigore fino ad oggi, che si fermavano ai veicoli diesel Euro 4.





