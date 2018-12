Smog: peggiora aria, Torino ferma anche diesel fino a Euro 4

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Torna arancione il semaforo dello smog a Torino e nell'area metropolitana. Da domani al 24 dicembre scatta dunque di nuovo lo stop ai veicoli più inquinanti, con il blocco dei diesel fino agli Euro 4, dalle 8 alle 19 per quelli adibiti al trasporto persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quelli adibiti al trasporto merci.



Il 24 dicembre è prevista una nuova valutazione del livello di inquinamento ma, a quanto si apprende, la Città Metropolitana starebbe valutando, anche in caso di dati negativi, di sospendere il blocco emergenziale, lasciando in vigore solo quello strutturale sempre attivo, per le giornate festive del 25 e 26 dicembre.(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: