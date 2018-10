Costa, il ministero diventa plastic free

ROMA- Iniziano oggi i cambiamenti che, entro metà settimana, renderanno il ministero dell'Ambiente 'plastic free'. Lo ha scritto su Facebook il ministro Sergio Costa, che nel giugno scorso aveva annunciato l'intenzione di mettere al bando la plastica dal ministero di via Cristoforo Colombo.









Da oggi partirà l'installazione di dispense di acqua alla spina e la sostituzione dei prodotti all'interno dei distributori, ha spiegato Costa esprimendo soddisfazione per aver "reso il ministero #plasticfree in 4 mesi". La "rivoluzione" non riguarda solo il ministero: "Da quando abbiamo lanciato la 'sfida', ed era il 5giugno, durante la Giornata internazionale dell'Ambiente, ci sono arrivate centinaia di adesioni: comuni, regioni, università, prefetture, associazioni, catene di supermercati, piccole isole", ha evidenziato.



Nel post il ministro ha poi ricordato ce sono in arrivo due leggi per ridurre la plastica monouso e gli imballaggi. La prima dovrebbe chiamarsi "SalvAmare" e anticipa la direttiva europea contro gli oggetti monouso; è attesa entro due settimane. La seconda legge - per cui "abbiamo già trovato i fondi", ha evidenziato Costa - prevede agevolazioni sia per gli imprenditori che riducono gli imballaggi, sia per i consumatori che comprano prodotti più sostenibili.