Ilva: commissari, spesi 500 milioni per interventi ambientali

La gestione commissariale dell'Ilva, "ad oggi ha speso 500 milioni di euro in investimenti ambientali urgenti per l'adeguamento alle prescrizioni". Così le slide presentate dai commissari Ilva in audizione davanti alla commissione Industria del Senato in cui si legge che gli investimenti ambientali previsti nel piano industriale Ilva del 2014 sono pari a circa 1,8 miliardi di euro.



Con gli interventi ambientali eseguiti durante la gestione commissariale dell'Ilva, "è stato traguardato l'obiettivo dell' 80% delle prescrizioni del Dpcm 14 da ottemperare entro il 31 luglio 2015", continuano i commissari aggiungendo che fra i principali interventi ci sono: i nuovi sistemi di scaricatori continui dotati di meccanismi automatici di controllo (c.d. benne ecologiche) per 17 milioni di euro, l'applicazione della riduzione del -30% della giacenza media annua per le materie prime, l'arretramento di 80 metri dal confine stabilimento del parco minerale, l'avviamento del cantiere di copertura dei parchi per 18 milioni, la completata copertura di 2 parchi calcare per 19 milioni e la copertura di 41 km di nastri trasportatori.