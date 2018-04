Rifiuti di carta, rischio riciclo per inquinamento plastica

L'Italia ricicla l'85% dei rifiuti di carta che produce. Un dato ottimo, ma c'e' un problema. La carta raccolta nei cassonetti della differenziata e' piena di altra spazzatura: plastica soprattutto, poi metalli, legno, sabbia, carta sporca e inutilizzabile. Colpa della negligenza dei cittadini, che non badano a cosa buttano, e dell'inefficienza delle societa' di raccolta, che non ripuliscono la spazzatura.



Questi rifiuti estranei sono un costo e un problema per le aziende del riciclo della carta: devono smaltirli a parte, ma non sanno dove, visto che nel paese ci sono poche discariche e pochi inceneritori. "In Italia si fa tanto riciclo, ma abbiamo il problema degli scarti - spiega Massimo Medugno, direttore di Assocarta, l'associazione delle imprese del settore -. Invece del 5% massimo, si arriva al 15%, come a Roma. Questi scarti facciamo fatica a piazzarli: le discariche chiudono, inceneritori non ce ne sono. Non sappiamo dove metterli". "Ci vuole una maggiore educazione da parte dei cittadini - aggiunge Michele Bianchi, amministratore delegato della Reno De Medici, uno dei maggiori gruppi italiani del settore -. Ma anche le societa' che fanno la raccolta cittadina, poi non lavorano il rifiuto. Dovrebbero togliere gli altri rifiuti dalla carta, invece la imballano e ce la mandano come la raccolgono. Il materiale plastico di risulta non riusciamo ad utilizzarlo. L'1 - 1,5% va agli inceneritori, il resto in discarica".



L'altro grande problema dei riciclatori di carta in Italia e' il costo dell'energia, notoriamente piu' alto nel nostro paese rispetto ai concorrenti esteri. Il settore e' fortemente energivoro, l'energia rappresenta il 30% dei costi. Nonostante queste criticita', il riciclo della carta e il settore cartario in genere vanno a gonfie vele in Italia. Nel nostro paese ogni anno si riciclano 5 milioni di tonnellate di carta e se ne producono 9,1 milioni di tonnellate. Il 60% della carta prodotta in Italia e' riciclata. Il settore cartario nel 2017 e' cresciuto del 2% per volumi, del 5% per fatturato, arrivando a 7,4 miliardi di euro, con 19.500 addetti e 150 stabilimenti.



L'Italia e' il 4/o paese in Europa nel settore, dopo Germania, Svezia e Finlandia. E le prospettive per il futuro sono ancora piu' promettenti. "La carta e' un materiale antico ma moderno - commenta Medugno -. E' rinnovabile e riciclabile, non inquina, esprime molta della modernita' che si richiede oggi agli imballaggi. C'e' un orientamento in atto a usare di piu' la carta, ma c'e' bisogno di cambiamento culturale". L'Italia fino all'anno scorso esportava 1,8 milioni di tonnellate all'anno di carta da macero, specialmente verso la Cina. Ma dal 1/o gennaio di quest'anno Pechino ha chiuso le frontiere ai rifiuti stranieri, e questo ha dato una spinta alle aziende nostrane per investire di piu'. "Due e tre aziende si riconvertiranno dalle carte grafiche agli imballaggi - spiega il direttore di Assocarta -. Cosi' potremo produrre piu' valore e piu' occupazione".