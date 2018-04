ROMA, 27 APR - A livello territoriale, nel 2016, il Nord-Est si conferma la ripartizione dove è più elevata la distribuzione per uso agricolo di principi attivi per ettaro di Sau e di fertilizzanti semplici. Lo rileva l'Istat, nel rapporto "Noi Italia", presentato oggi, precisando che la distribuzione di fertilizzanti semplici per uso agricolo aumenta a 0,12 tonnellate per ettaro di superficie agricola utilizzata (Sau) mentre diminuisce quella di principi attivi (4,85 kg per ettaro di Sau).